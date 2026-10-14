Tidei risponde a Manuelli e Di Liello sulla vasca di laminazione di Ponton del Castrato

"Siamo di fronte all'inadeguatezza di un'amministrazione incapace di portare avanti le opere e che sta perdendo i fondi del PNRR e i finanziamenti pubblici"

Riceviamo e pubblichiamo. Leggo con stupore sulla Provincia delle preoccupazioni degli abitanti sollecitati dalla consigliera Di Liello e recepite dal Sindaco Manuelli in ordine alla vasca di laminazione di Ponton del Castrato. Aprire oggi un processo o un'”inchiesta” sulla più importante opera pubblica realizzata a Santa Marinella negli ultimi 70 anni indigna le coscienze, in primis quelle dei nostri cittadini che hanno perso parenti e cari in quel triste 2 ottobre 1981, quando si contarono sei morti. È un’azione al limite del paradossale per un motivo semplicissimo: le vere preoccupazioni c’erano allora, quando il fosso esondava e mieteva vittime, non oggi. Parliamo di un finanziamento concesso nel 2014, rimasto fermo nei cassetti del Comune e riesumato solo nel 2018 grazie all’amministrazione Tidei. Un’opera da oltre 2 milioni di euro, autorizzata dalla Regione e dai Ministeri competenti, conclusa con tutti i pareri favorevoli e tesa esclusivamente alla salvaguardia dell’incolumità pubblica. Oggi, dopo l’alluvione e le piogge torrenziali, l’opera ha tenuto perfettamente ed è stata collaudata sul campo senza alcuna fuoriuscita. Si tratta di due ettari di vasca, 20.000 mq dimensionati, per un regime di piena fino a 100 anni, un’infrastruttura tra le più funzionali dell’Italia centrale. Certo, si poteva farne un’altra più grande, spendere ulteriori 6 milioni di euro e aspettare altri 10 anni… ma ne valeva la pena? Era meglio restituire il finanziamento, visto che scadeva proprio nel 2021/2022? Oppure era meglio lasciare tutto come era, con case abusive degli anni ’50 e ’60 condonate sul fosso, garage, tettoie e box auto stratificati in oltre 40 anni in una zona ad alto rischio esondazione? La scelta di un’amministrazione responsabile è stata quella di agire subito per tutelare la città.

Oggi, cosa fanno? Invece di riconoscere il valore di un’opera che meriterebbe la medaglia d’oro, una squadra di governo ormai alla deriva cerca a tutti i costi lacune o criticità pur di sconfessarla. Mette in discussione un’infrastruttura fondamentale solo perché “se ne poteva fare una più grande”. Questa si chiama superficialità e pura demagogia. Ricordo alla consigliera Di Liello di essere in maggioranza anziché ancora in opposizione e allo stesso, invito il Sindaco Manuelli a finirla di scaricare le colpe sugli altri ed anzi ad occuparsi degli altri fossi oggi intasati, sporchi e privi di manutenzione, come quello di Castelsecco dove i lavori sono fermi, o i restanti 19, o quelli già esondati di Via Valdambrini o Via Aurelia Vecchia.

Siamo di fronte all’inadeguatezza di un’amministrazione incapace di portare avanti le opere e che sta perdendo i fondi del PNRR e i finanziamenti pubblici, tema su cui la Corte dei Conti farà le dovute verifiche. Il Sindaco, vista anche la sua giovane età, dia risposte ai cittadini sui temi dell’ambiente con fatti, opere e lavori, pensi al futuro anziché perseguire il passato di cui, tra l’altro, è stato parte attiva.

Avv. Pietro Tidei