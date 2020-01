Tidei (Iv): “La 194 non si tocca, sarò presente alla mobilitazione di mercoledì”

“Aderisco, con convinzione, alla mobilitazione dell’8 gennaio a Civitavecchia in difesa della legge 194 e della libertà di scelta. Per quanto l’orientamento dell’amministrazione comunale di Civitavecchia di allestire, all’interno del cimitero nuovo, un’area per seppellire i ‘feti entro il terzo mese di gravidanza’ si inscriva nell’attuale cornice legislativa, sono preoccupata che questa iniziativa, se data in gestione ad una associazione che è contraria all’applicazione della legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza, si trasformi in un’arma contro i diritti delle donne”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Per questo motivo sarò al fianco delle donne e degli uomini che ribadiranno il fatto che la legge 194 non si tocca e non si aggira”, conclude Tidei.

