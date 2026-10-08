Tidei (IV) e D’Antò (M5S): “Gravissima l’esclusione del sindaco dall’inaugurazione dello Spazio Attivo”

“Riteniamo gravissimo che il sindaco di Civitavecchia non sia stato invitato all’inaugurazione dello Spazio Attivo. Un episodio che rappresenta un precedente molto grave e che dà la misura della scarsa cultura istituzionale del centrodestra che governa la Regione Lazio”. Lo dichiarano i consiglieri regionali Marietta Tidei (Italia Viva) ed Enzo D’Antò (Movimento 5 Stelle).

“L’inaugurazione dello Spazio Attivo avrebbe dovuto essere una bella occasione per la città e per il suo tessuto produttivo. Parliamo di uno strumento importante di sostegno e orientamento alle imprese. È inaccettabile che a un evento al quale sono state invitate associazioni di categoria, imprese e numerosi rappresentanti del territorio sia stato escluso proprio il primo cittadino.

Ancora più grave è che questo sia avvenuto in occasione di un’iniziativa che vede protagonisti la vicepresidente della Regione e assessora allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, e il presidente di Lazio Innova. Da chi ricopre ruoli istituzionali di questa importanza ci aspetteremmo ben altra sensibilità. Chi governa ha il dovere di rappresentare e rispettare tutti, anche chi appartiene a uno schieramento politico diverso.

Le istituzioni non sono proprietà di chi governa e le risorse pubbliche non possono essere gestite con logiche di appartenenza politica. È una concezione proprietaria e arrogante delle istituzioni che respingiamo con fermezza. La Regione dovrebbe costruire occasioni di collaborazione con i territori, non trasformare iniziative pubbliche in passerelle di parte. Male, malissimo. Civitavecchia e le sue istituzioni meritano ben altro rispetto”, concludono Tidei e D’Antò.