Tidei incontra i floricoltori: “Nuove opportunità lavorative”

Weekend produttivo per l’amministrazione comunale di Santa Marinella che negli ultimi giorni ha incontrato i residenti di via delle Dalie e della zona di Colfiorito per ascoltare le esigenze dei cittadini e provvedere a pronte soluzioni per il bene di tutta la collettività. “Una folta presenza di persone ha raggiunto le sedi interessate – dichiara il sindaco Avvocato Pietro Tidei – che oltre a sostenere il nostro operato, si è rivolta all’amministrazione comunale per ricevere pronte risposte in merito ad alcune problematiche già affrontate negli anni. Inoltre ieri mattina presso il comitato elettorale in via Aurelia ho avuto un incontro proficuo con la delegazione dei floricoltori di Santa Marinella, i quali hanno richiesto l’individuazione di un’area idonea ad ospitare il loro mercato dei fiori. Ho pensato che per la nostra città sarebbe potuta essere una grande opportunità poter realizzare un centro vendita dei fiori di Santa Marinella e del territorio. Ho quindi provveduto all’individuazione di un capannone di circa 500 mq dove poter allestire il loro nuovo punto vendita. Un’importante occasione per i floricoltori lasciare il mercato di via Palmiro Togliatti ormai inadeguato a soddisfare le loro esigenze per ricominciare, partendo con uno stoccaggio e una vendita di prodotti proprio sulla via Aurelia, facilmente raggiungibile anche dai territori circostanti. Una volta che la delegazione incontrerà l’assemblea dei floricoltori, sarà possibile procedere all’allestimento dell’area, al trasferimento dei prodotti floricoli di Santa Marinella e alla successiva vendita. Un fatto molto importante per la nostra Perla perché tornerà ad essere la città dei fiori, offrendo un centro di produzione e di vendita in un’unica area nel comune di Santa Marinella. Siamo sulla buona strada – conclude il sindaco Tidei che la delegazione ha tanto ringraziato per essersi mosso con tempestività – per dare finalmente pronte risposte alla categoria che non dimentichiamo, aver tanto sofferto il periodo pandemico del covid-19 che ha colpito un’Italia intera. Ora la categoria dei floricoltori potrà avere una nuova opportunità lavorativa e riscattarsi con una struttura cooperativista con la quale poter tornare attiva e presente sul mercato romano con un proprio centro vendita a Santa Marinella e Santa Severa”.