Tidei: “Il mare è un bene da valorizzare”

Pietro Tidei rilancia la sua campagna elettorale parlando di mare e turismo. “Il Mare la nostra ricchezza ma anche un bene prezioso da valorizzare. Continua e proseguirà con maggiore impulso in futuro l’impegno di questa amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi assunti per un nuovo volto di Santa Marinella – ha dichiarato -. In settimana inizieranno i lavori di ricostruzione della scogliera prospiciente gli stabilimenti di Capolinaro e della Gatta. Questi interventi mitigano il rischio erosivo causato dalle forti mareggiate dell’inverno scorso , ponendo in sicurezza lo specchio acqueo per il diporto e la balneazione, ma soprattutto ripristinando la barriera frangiflutto oggi fatiscente e in degrado. Un intervento importante che fa parte di un progetto complessivo di quasi 900 mila euro , recuperati attraverso un finanziamento pubblico che dal 2012 non era mai stato neanche progettato ne Si tratta di pere pubbliche a difesa della costa ed al potenziamento della offerta turistica per tutto il litorale santamarinellese. Nel prossimo autunno, non appena saranno stati ottenuti tutti i permessi potranno iniziare anche le opere di messa in sicurezza dell’area di Capolinarao- e Torre Chiaruccia – Baia di Ponente , con una nuova barriera frangiflutti che sarà a protezione anche dello specchio acqueo dove si affacciano le tipiche palafitte in legno uno dei simboli di Santa Marinella- Un intervento complessivo da oltre mezzo milione di euro, recuperato all’interno di un finanziamento pubblico del 2012, completamente dimenticato dalla passata Amministrazione”.

“Un impegno costante e continuo – ha ripreso – che vedrà il raggiungimento dell’obiettivo principale nella realizzazione della nuova barriera soffolta a protezione di tutto il tratto di costa dell’arenile di Santa Severa. In conclusione, questa Amministrazione che già sta pensando e progettando il futuro , con un costante e proficuo lavoro ha già speso oltre 600 mila euro in opere realizzate a protezione della costa e del litorale , aprendo cantieri per quasi un milione di euro e avviando dal 2024 lavori per ulteriori tre milioni. Tutte opere oggi cantierabili e già progettate e nella fase esecutiva . Fatti concreti che offrono a tutti gli operatori del settore incentivi e opportunità di sviluppo , spiagge balneabili e migliori servizi al turismo a tutto vantaggio come detto della crescita economica legata alla ricettività e per l’appunto ad un patrimonio di immenso valore :il nostro mare tra i più puliti e balneabili del Lazio” ha dichiarato il candidato sindaco Tidei.