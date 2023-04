Tidei ha presentato le sue lista a sostegno

“Tanto entusiasmo, una forte motivazione e un gran voglia di impegnarsi per progettare insieme il futuro di questa città”. Così, il sindaco Tidei ha voluto sintetizzare, in pochi concetti chiave, i sentimenti e i valori che animano la coalizione che, sabato scorso, si è presentata agli elettori, in un incontro molto partecipato, che si è svolto in Piazza Trieste, in un clima sereno, quasi festoso, e soprattutto di condivisione di un ideale comune. Sul palco, al fianco del sindaco, sono saliti, in rappresentanza delle cinque liste che compongono l’alleanza elettorale, il consigliere del Partito Democratico Andrea Amanati , il capolista di Italia Viva Pierluigi d Emilio, il leader di Cittadini al Centro Emanuele Minghella , Roberta Gaetani in rappresentanza della lista Civica Tidei ed infine Claudio Siviero per la lista dei Moderati. In ciascun intervento sono stati ricordati i tanti traguardi già raggiunti dall’amministrazione comunale uscente , ma ci si è anche soffermati su un aspetto fondamentale, perché se è indubbio che molto è stato fatto il compito di questa squadra di governo cittadino non si è certo esaurito con il risanamento dei conti pubblici o con la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi e l’edilizia scolastica. ” Ora che abbiamo messo a posto il passato, e non è stato certo facile, è giunto il tempo, come detto, di progettare il futuro e noi di progetti, ne abbiamo messi e ne metteremo in campo ancora molti. Da ora in poi e in soli tre anni , grazie anche ad alcune importanti opportunità che ci sono giunte con i fondi del Pnrr, saremo realmente in grado di migliorare la qualità della vita di Santa Marinella, a tutto vantaggio dei residenti e degli operatori economici. Ora intendiamo puntare tutto sul ” lavoro ovvero sulla nascita di opportunità occupazionali sul territorio anche per i nostri giovani. E stiamo procedendo, esattamente, in questa direzione con la nascita della limonaia e del mercato dei fiori, ma anche con il rilancio di tutte le attività legate al turismo balneare. Siamo una squadra composta da tante donne, uomini giovani , professionisti espressione di una società civile che intende portare avanti un progetto di rinascita iniziato solo 5 anni fa. Anni nel corso dei quali abbiamo dovuto affrontare anche situazioni drammatiche, come, l’emergenza Covid, che hanno rallentato l’ attività amministrativa ma non ci siamo mai fermati. Ma l’elenco delle iniziative attuate, e di quelle che abbiamo in cantiere, è ancora molto lungo ma abbiamo bisogno del supporto di tutti voi. Siamo amministratori che non si sono mai chiusi nelle segrete stanze dei palazzi, ma amiamo stare in mezzo alla nostra gente e mai abbiamo gettato, o getteremo, discredito nei confronti dei nostri avversari politici, perché per noi contano e parlano i fatti. Anche in futuro non ci sarà mai un uomo solo al comando, anzi, al contrario cercheremo il coinvolgimento non solo anche dei candidati che non potranno essere eletti , ma di tutti i cittadini. L’unione fa la forza, e solo in tal m