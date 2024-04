Tidei e Nobili: “Depositata proposta di legge per realizzazione di parchi canili nel territorio regionale”

“Questa mattina abbiamo depositato al Consiglio regionale del Lazio una proposta di legge che prevede la creazione, sul territorio regionale, dei parchi canili al fine di contrastare il randagismo e migliorare il benessere dei cani durante il loro ricovero e custodia” dichiarano i consiglieri del gruppo Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei e Luciano Nobili.

“Nello spirito della proposta di legge, che andrà a modificare la legge regionale del 21 ottobre 1997 n.34, tali strutture dedicate agli animali abbandonati dovranno essere in grado di fornire, agli stessi, un ambiente di vita consono e una qualità più elevata mediante il rispetto di criteri in grado di favorire la tutela del loro benessere fisiologico, ecologico ed etologico, oltre che a migliorare il rapporto uomo-animale cosi da facilitarne l’adozione.

I Parchi canili, nel concreto, rappresentano la somma di due progetti, ovvero il “Parco” inteso come verde urbano e periurbano e il “Canile” che, coniugati assieme, assolvono ad uno scopo ben preciso: da un lato favorire l’adozione dei cani e il turn over degli animali, dall’altro invece, dare la possibilità ai Comuni, singoli o associati di recuperare i loro spazi verdi, urbani o periurbane, usufruibili ai cittadini quali luoghi di svago e ritrovo.

Vogliamo ringraziare l’Assessora al Bilancio del Comune di Viterbo Elena Angiani per aver lavorato con noi a questo innovativo testo.

Considerata l’importanza del tema e le numerose richieste in tal senso che provengono dai territori del Lazio, ci auguriamo che le altre forze politiche possano convergere su tale proposta e che la stessa possa essere incardinata rapidamente in Commissione, per poi giungere in aula per la discussione e il voto finale”, concludono Tidei e Nobili.