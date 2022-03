Tidei annuncia il Cda dell’Osservatorio Ambientale: Iacomelli presidente

Tutto come previsto. Dopo la scelta del sindaco Ernesto Tedesco di nominare Ivano Iacomelli come rappresentante del Comune di Civitavecchia nell’Osservatorio ambientale, ora è ufficiale anche l’incarico di presidente per il manager Conad, a confermarlo è il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, presidente dell’Assemblea dei sindaci. “Si è nuovamente riunita, lunedì sera – si legge nella pagina facebook del sindaco di Santa Marinella – l’Assemblea dei sindaci del l’Osservatorio Ambientale presieduta da Pietro Tidei sindaco di Santa Marinella, composta dai sindaci dei comuni del territorio, Ernesto Tedesco – Civitavecchia, Alessandro Giulivi – Tarquinia, Maurizio Testa – Monteromano, Antonio Pasquini – Allumiere, Stefania Bentivoglio – Tolfa. All’ordine del giorno la nomina del nuovo CDA nel quale ogni Sindaco designa il rappresentante del suo Comune. Il nuovo organo di governo dell’Osservatorio risulta così composto: Ivano Iacomelli (Civitavecchia – Presidente), Giovanni Chiatti (Tarquinia), Fabio Angeloni (Santa Marinella), Francesco Treta (Monte Romano), Angelo Regnani (Allumiere); Amedeo Annibali (Tolfa). A breve, l’Assemblea dei sindaci tornerà a riunirsi per discutere e approvare gli indirizzi politici e programmatici, affidando al CDA le attività da intraprendere e gli obiettivi da raggiungere. Nel frattempo, ha formalmente coinvolto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nella scelta di una professionalità di altissimo livello per la nomina, da parte del CDA, di un Responsabile tecnico-scientifico che curerà sotto il profilo della ricerca l’attività dell’Osservatorio”.