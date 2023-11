Tidei al Pronto soccorso per un lieve malore, la famiglia: “Colpito da giramento di testa e nausea”

Pietro Tidei al Pronto soccorso per un lieve malore che lo ha colpito questa mattina. Arriva anche la nota del comune di Santa Marinella che aggiorna sulle condizioni del sindaco: “La famiglia informa che il primo cittadino si è rivolto al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia per effettuare controlli dopo un lieve malore. Sottoposto a tac di controllo, risultata poi negativa, è in fase di dimissioni. Al sindaco, colpito da giramento di testa e nausea, dovuti a cervicalgia, sono giunte dimostrazioni di vicinanza da parte degli amministratori comunali e dei dipendenti del Comune di Santa Marinella”.