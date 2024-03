Tidei: “A Civitavecchia servono le primarie per il Pd. Candidarmi? Sto valutando”

"Qualora le primarie non dovessero svolgersi, a questo punto ognuno si sentirà libero di fare le sue scelte politiche in chiave elezioni di giugno", dichiara il sindaco di Santa Marinella

“Quando non c’è un candidato in grado di mettere tutto il partito d’accordo, compresa la coalizione, si fanno le primarie. Non c’è alternativa”. Lo dichiara il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, che conferma anche l’indiscrezione pubblicata mercoledì scorso (https://www.bignotizie.it/verso-le-comunali-nel-pd-prende-quota-lipotesi-primarie-con-lo-spauracchio-tidei/). “Io candidarmi in prima persona? Sto valutando questa possibilità. Vedremo. Qualora le primarie del Pd non dovessero svolgersi, a questo punto ognuno si sentirà libero di fare le sue scelte politiche in chiave elezioni di giugno”.