Tia 2012, la Corte dei conti revoca il sequestro per Micchi e Rapalli

La Corte dei conti ha disposto la revoca del sequestro per l’ex liquidatore di Hcs Carlo Micchi e per l’ex dirigente alle finanze del Comune di Civitavecchia Riccardo Rapalli. Al centro della vicenda la Tia del 2012. La precedente condanna era di 1,4 milioni di euro, 980 mila euro per il primo, 420 per il secondo. Ecco l’ordinanza.

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice Designato Cons. Antonio Di Stazio

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 78709 del registro di

segreteria, relativamente alla conferma, modifica o

revoca del sequestro in corso di causa autorizzato dal

Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte

dei Conti per la Regione Lazio, su istanza della

Procura regionale presso la Sezione medesima, con

decreto del 16 febbraio 2021;

Esaminati gli atti della causa;

Uditi, all’udienza del 30 marzo 2021, con l’assistenza

del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il

relatore G.D. Cons. Antonio Di Stazio, il Pubblico

Ministero nella persona del V.P.G. Massimo Perin,

l’Avv. Domenico Tomassetti per il convenuto Carlo

Micchi, gli avv.ti Antonio Buonfiglio e Antonio

Martinoli per il convenuto Riccardo Rapalli.

Premesso in

FATTO

1. La Procura regionale per il Lazio rappresenta,

nell’invito a dedurre e nell’atto di citazione, che il

Comune di Civitavecchia, in veste di socio unico,

aveva affidato all’impresa HCS, fino all’8/9/2017, con

la speciale procedura di scelta del contraente “in

house providing”, il servizio di raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti urbani, che la predetta HCS

svolgeva attraverso l’impresa controllata “Città

pulita S.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale

ordinario di Civitavecchia con sentenza n. 37 del

17/10/2018.

Assume la Procura che con deliberazione di Giunta

Municipale n. 451 del 31/7/2002 il Comune di

Civitavecchia aveva altresì affidato alla società HCS

il servizio di riscossione della Tassa di Igiene

Ambientale (di seguito “TIA”).

1.1. A seguito di articolato esposto del 19 gennaio

2018 a firma del dott. Salvatore Andrea Renda, ex

dirigente di HCS, veniva segnalata alla Guardia di

Finanza di Civitavecchia e alla Procura regionale

presso questa Sezione giurisdizionale, la mancata

riscossione della Tassa di Igiene Ambientale (di

seguito “TIA”) c.d. “suppletiva” relativa all’anno

d’imposta 2012, rappresentando come il mancato avvio

dell’azione esecutiva, nei confronti dei cittadini

morosi, avesse determinato la decadenza del diritto di

riscossione di detto credito tributario, con

conseguente danno per il Comune di Civitavecchia pari

a circa 2.000.000,00 di euro.

1.2. All’esito delle indagini delegate e previa

emissione di rituale invito a dedurre, con atto di

citazione datato 8 febbraio 2021 la Procura regionale

ha convenuto in giudizio i sigg.ri:

– MICCHI Carlo Augusto Maria (C.F. MCCCRL56B21D969O),

nato a Genova il 21/2/1956, nella qualità, all’epoca

dei fatti in contestazione, di liquidatore

dell’impresa a controllo pubblico del Comune di

Civitavecchia “Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.”;

– RAPALLI Riccardo (C.F. RPLRCR70A17H501S), nato a

Roma il 17/1/1970, nella qualità, all’epoca dei fatti

in contestazione, di soggetto in rapporto di servizio

con il Comune di Civitavecchia e titolare del potere

di controllo analogo ex art. 113 del D. Lgs. n. 267

del 2000 relativamente alla gestione dell’impresa

“Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.”,

per sentirli condannare al pagamento, in favore del

Comune di Civitavecchia, della somma complessivamente

pari ad € 1.400.000,00, di cui:

– € 980.000,00, pari al settanta per cento del

totale, da ascriversi in capo al dott. Carlo MICCHI a

titolo di dolo contrattuale ovvero, in subordine, di

dolo eventuale ovvero, in via ulteriormente gradata, a

titolo di colpa grave;

– € 420.000,00, pari al trenta per cento del

totale, da ascriversi in capo al dott. Riccardo

RAPALLI a titolo di colpa grave;

ovvero della diversa somma che risulterà in corso

di causa, mantenendo inalterate le proporzioni tra i

convenuti, aumentata di rivalutazione monetaria,

interessi legali e spese del giudizio.

1.3. Secondo la Procura regionale i predetti convenuti

sono responsabili di avere arrecato al Comune di

Civitavecchia, con le rispettive condotte omissive, il

sopra precisato danno erariale patrimoniale diretto

per non avere esperito in tempo utile la procedura di

riscossione coattiva del credito tributario di €

2.000.000,00, vantato dal predetto Ente locale,

determinando la decadenza della pretesa impositiva per

il decorso triennale del termine di legge.

2. Con il medesimo atto di citazione la Procura

regionale ha contestualmente chiesto al Presidente

della Sezione di autorizzare il sequestro conservativo

dei beni mobili ed immobili di proprietà dei predetti

convenuti, fino alla concorrenza del credito ritenuto

realmente esistente dalla Procura regionale sulla base

degli accertamenti eseguiti, alla luce della gravità

dei comportamenti posti in essere dai convenuti e

dell’entità del danno, che potrebbe non trovare

ristoro al termine del giudizio di responsabilità.

Quanto al fumus boni iuris, la Procura regionale ne

adduce la sussistenza sulla base della prova dei fatti

illeciti sopra menzionati e del conseguente danno

erariale, del dolo e/o colpa grave dei soggetti

ritenuti responsabili nonché in considerazione della

particolare gravità delle condotte contestate.

Riguardo al periculum in mora, la Procura ritiene che

esso sia rinvenibile nell’entità delle voci di danno,

unitamente al fatto che le dimensioni del credito

erariale sono di molto superiori alle somme che si

assume poter acquisire dagli elementi patrimoniali

degli odierni convenuti, donde il rischio concreto di

un’eventuale sentenza di condanna inutiliter data.

3. Con decreto del 16 febbraio 2021, notificato

all’inizio di marzo 2021, il Presidente della Sezione

ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti

dei soggetti convenuti, fissando contestualmente per

la data odierna l’udienza in camera di consiglio

innanzi a questo Giudice, designato per la conferma,

modifica o revoca del sequestro medesimo.

4. Si è costituito, nella presente fase cautelare, il

dott. Riccardo Rapalli, con il patrocinio degli Avv.ti

Antonio Buonfiglio, Anna Maria De Santis e Antonio

Martinoli, i quali contestano sotto vari profili la

fondatezza dell’azione erariale eccependo

preliminarmente l’intervenuta decadenza della società

partecipata dal Comune di Civitavecchia della potestà

di accertamento della “TIA 2012”. Adduce la Difesa che

nel 2009 l’Amministrazione comunale prendeva atto che

il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei

7

superiore alle entrate derivanti dal pagamento della

Tariffa di Igiene Ambientale e, di riflesso, ne

disponeva un aumento al fine di recuperare lo

sbilanciamento finanziario quantificato nella somma di

€ 2.683.846,68, esattamente corrispondente alla

sperequazione tra costi e ricavi verificatasi

nell’annualità precedente.

In altri termini, la cosiddetta “TIA 2012” trovava il

suo unico fondamento nella delibera di Giunta Comunale

n. 89 del 16 marzo 2009, che aveva stabilito: «[…]

di prendere atto della maggiore incidenza dei costi

trasferiti da Etruria Servizi S.p.A. che comporta una

variazione determinata nell’anno 2008 incidendo sulla

parametrazione della tariffa per l’anno 2009 che

subirà un incremento di € 2.683.846,68».

Secondo la prospettazione difensiva, indipendentemente

dalla qualificazione come “TIA 2012”, l’integrazione

del tributo concerne unicamente la TIA suppletiva

dell’anno 2008. Partendo da tale presupposto, si

adduce che la potestà di accertare la cosiddetta “TIA

2012” sia scaduta improrogabilmente il 31 dicembre

2013, atteso che, a norma all’art. 1, comma 161, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Gli avvisi di

accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere

notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero

dovuto essere effettuati».

Ne consegue, secondo la prospettazione della Difesa,

che avendo assunto la carica di Dirigente del Servizio

finanziario del Comune di Civitavecchia nel mese di

settembre del 2014, quando era ormai perento il

termine decadenziale per avviare il procedimento di

riscossione del tributo per cui è causa, al dott.

Rapalli non è in alcun modo imputabile la causazione

del preteso danno erariale.

In secondo luogo, la Difesa del Rapalli eccepisce

l’improcedibilità dell’atto di citazione per

intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione di

danno, non ricorrendo la fattispecie dell’occultamento

doloso del danno e in assenza di qualsivoglia atto

interruttivo. Si assume a tale riguardo che il

Procuratore regionale avrebbe dovuto esercitare

l’azione entro il 31 dicembre 2018 o, al più,

nell’ipotesi in cui il termine di accertamento e

riscossione venga fatto coincidere con quello di

adozione della deliberazione istitutiva della tariffa

(anno 2009), entro il 31 dicembre 2019, atteso che, a

fronte di un esposto-denuncia dell’allora Sindaco di

Civitavecchia datato 2 agosto 2012, l’invito a dedurre

è stato notificato il 30 maggio 2020, a distanza di

oltre sette anni dalla ricezione della notitia damni.

In conclusione, la Difesa del Rapalli chiede, in via

principale, la revoca dell’autorizzato sequestro

conservativo per assenza dei necessari requisiti del

fumus boni iuris e del periculum in mora e, nel

merito, che venga dichiarata l’improcedibilità

dell’azione per intervenuta prescrizione ovvero la non

imputabilità al dott. Rapalli dell’eventuale danno o,

comunque, l’infondatezza dell’atto di citazione a suo

carico.

5. All’odierna udienza camerale, il Pubblico Ministero

si riporta agli atti e insiste per la conferma del

disposto sequestro. Quanto al fumus boni iuris, fa

presente che la mancata riscossione della somma

contestata comporta per l’amministrazione

un’importante perdita di risorse necessarie per il

servizio raccolta rifiuti. Quanto al periculum in

mora, il P.M. richiama la consolidata giurisprudenza

della Corte dei conti, e segnatamente la sentenza

della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 106 del

28/4/2014, ove si ravvisa tale requisito sia sotto il

profilo oggettivo dell’entità del presunto danno

erariale rispetto alla capacità reddituale del

soggetto ed alla consistenza del suo patrimonio, sia

sotto quello soggettivo relativo al comportamento

processuale ed extraprocessuale dell’indagato. Il

Procuratore aggiunge che nella vicenda in esame è

venuta meno quella diligenza qualificata che era

necessaria per la riscossione di detto tributo e

ritiene sussistenti tutte le condizioni necessarie per

la conferma della misura cautelare.

5.1. L’avv. Antonio Buonfiglio, in rappresentanza e

difesa del dott. Rapalli, richiama le argomentazioni

espresse nella memoria depositata nella presente sede

cautelare ed evidenzia la mancanza di qualsiasi

verosimiglianza di fumus nei confronti del suo

assistito nonché l’intervenuta prescrizione

dell’azione di responsabilità. Conclude chiedendo la

revoca del sequestro e, nel merito, salvo meglio

argomentare, chiede che sia dichiarata la non

imputabilità del suo assistito ovvero

l’improcedibilità della domanda per intervenuta

prescrizione.

5.2. L’avv. Domenico Tomassetti, in rappresentanza e

difesa del convenuto Micchi, pur rinviando all’udienza

dell’8 luglio p.v. le deduzioni difensive sul merito

della domanda attorea e richiamando le deduzioni

presentate nella fase preprocessuale, in relazione al

danno grave ed irreparabile e agli effetti del

sequestro rispetto alla sentenza di merito, evidenzia

che con il decreto autorizzativo sono stati sottoposti

a sequestro una metà dell’immobile sito in Roma in via

Carlo Tivaroli n. 5 ed una metà dell’immobile sito in

Roma via degli Artificieri n. 26; chiarisce che si

tratta della prima casa di abitazione del Micchi e

dell’annesso box, in quanto via degli Artificieri è

dietro l’angolo rispetto a via Tivaroli ed evidenzia

che, peraltro, detta prima casa è gravata da una

separazione giudiziale, essendo l’altra metà intestata

alla moglie. Contesta, quindi, l’adozione della misura

cautelare avente ad oggetto tale immobile, rispetto al

quale, nella denegata ipotesi in cui venisse

riconosciuta la responsabilità del Micchi, si potrebbe

iscrivere al più un’ipoteca giudiziale; non ha

obiezioni da formulare rispetto al motociclo Honda,

anch’esso oggetto del decreto autorizzativo.

Quanto al merito, il predetto difensore si associa a

quanto rappresentato dalla Difesa del convenuto

Rapalli nel senso che comunque trattasi della TIA

suppletiva 2008, precisando che anche per il Micchi è

venuto a cessare il nesso causale.

Considerato in

DIRITTO

6. Va, in primo luogo, scrutinata l’eccezione di

prescrizione dell’azione erariale, sollevata dalla

Difesa del Rapalli.

L’art. 1, co. 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20,

dispone che “Il diritto al risarcimento del danno si

prescrive, in ogni caso, in cinque anni, decorrenti

dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,

ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,

dalla data della sua scoperta”.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei

conti, l’espressione “verificazione” del fatto

dannoso, dal quale decorre in via generale il termine

di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 1,

comma 2, L. 20/1994, comprende non soltanto la

condotta illecita ma anche l’effetto lesivo che ne

deriva, potendo i due eventi coincidere ma, talvolta,

anche essere distanziati nel tempo, e in questa ultima

ipotesi ciò che rileva è la seconda componente

(l’effetto lesivo della condotta).

Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale,

secondo un orientamento altrettanto consolidato in

seno alla giurisprudenza contabile (cfr. ex multis,

Corte dei conti, Sez. III App., 20 aprile 2015, n.

242), dal quale non vi è motivo di discostarsi,

l’exordium praescriptionis dell’azione erariale va

individuato nel momento in cui l’Amministrazione

danneggiata (o la Procura regionale della Corte dei

conti, in sua vece) avrebbe potuto, in concreto, far

valere il proprio diritto di credito, ai sensi

dell’art. 2935 c.c., e cioè nel momento in cui la

stessa, avendo acquisito l’effettiva conoscenza dei

fatti commessi in danno al proprio patrimonio, avrebbe

potuto porre in essere ogni conseguenziale iniziativa

14

63/96/A del 3 luglio 1996).

Sul punto la Suprema Corte ha costantemente affermato

(ex multis, Cass. civ., 28 luglio 2000 n. 9927, 9

maggio 2000 n. 5913, 4 gennaio 1993 n. 13, 5 luglio

1989 n. 3206, 18 maggio 1987 n. 4532; Sez. Lavoro, 29

agosto 2003, n. 12666) che “nel caso in cui la

percezione del danno non sia così manifesta ed

evidente, il termine di prescrizione del diritto al

risarcimento del danno da fatto illecito, al pari di

quello dipendente da responsabilità contrattuale,

sorge non tanto dal momento in cui il fatto del terzo

determina ontologicamente il danno all’altrui diritto,

bensì dal momento in cui la produzione del pregiudizio

si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente

percepibile e conoscibile”.

Facendo applicazione al caso di specie del suesposto

principio di diritto, questo giudicante ritiene che,

nel caso di specie, pur non ricorrendo la fattispecie

dell’occultamento doloso -in assenza di prova, allos

tato degli atti, dell’adozione, da parte degli odierni

convenuti, di atti o comportamenti specificamente

volti a prevenire la scoperta di un danno ancora “in

15

(cfr. Corte dei Conti, Sez. III App., 14.12.2006 n.

474)- il dies a quo per la decorrenza del termine

prescrizionale deve essere individuato, per la

fattispecie di danno erariale per cui è processo,

nella data di ricezione, da parte della Procura

regionale, della nota della Guardia di Finanza di

Civitavecchia prot. 0563018 del 04.12.2018, con la

quale si trasmettevano alla Procura le risultanze

degli atti di indagine svolti a seguito della

ricezione dell’esposto a firma del dott. Salvatore

Renda, datato 19.01.2018, concernente la mancata

riscossione, da parte della Holding HCS srl in

liquidazione, della cosiddetta “TIA 2012”.

Così determinato il dies a quo, il termine

prescrizionale dell’azione di danno erariale è stato

validamente interrotto, ai sensi dell’art. 67 c.g.c.,

dall’invito a dedurre emesso dalla Procura regionale

in data 10.01.2020, notificato al dott. Micchi il

7.02.2020 e al dott. Rapalli il 30.05.2020.

Alla luce di quanto sopra osservato, l’eccezione di

prescrizione si appalesa infondata e va, pertanto,

respinta.

7. E’, invece, fondata la censura con la quale si

eccepisce la prescrizione (rectius decadenza) della

Holding HCS srl dalla potestà di accertare e

riscuotere, in nome e per conto del Comune di

Civitavecchia, la cosiddetta “TIA 2012”.

7.1. Già nelle deduzioni difensive gli intimati Micchi

e Rapalli avevano sollevato l’intervenuta prescrizione

(rectius decadenza) di HCS e, per il tramite di essa,

il Comune di Civitavecchia dal potere di accertamento

della TIA 2012, sull’assunto che il tributo così

denominato si riferisse all’anno d’imposta 2008.

In effetti, con la delibera della Giunta Comunale n.

89 del 16 marzo 2009 il predetto ente locale disponeva

una nuova parametrazione tariffaria per l’anno 2009,

per far fronte ai maggiori costi del servizio

intervenuti l’anno precedente, prevedendo un gettito

complessivo pari ad € 2.683.846,68. Nella stessa

deliberazione viene evidenziato come, a fronte delle

risultanze di uno studio dettagliato condotto in

relazione all’esercizio antecedente, fosse emersa

«[…]una mancata perequazione tra costi e ricavi per

il servizio di igiene ambientale pari ad €

2.683.846,68 […]», così che si rende(va) necessario

procedere a «[…]un adeguamento delle tariffe per

l’anno 2009 onde assicurare la copertura del divario

tra costi/ricavi ai sensi dell’Allegato n. 1 del

D.P.R. n. 158/1999, il quale prevede che la Tariffa

venga determinata, anno per anno, in relazione ai

costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i

rifiuti solidi urbani dell’anno precedente […]».

Con deliberazione n. 213 del 30.06.2009, il Consiglio

comunale di Civitavecchia approvava, di conseguenza,

ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 158/1999, il Piano

finanziario – T.I.A. per l’anno 2009, quantificando in

€ 2.683.846,68 l’importo necessario per assicurare la

copertura del fabbisogno finanziario del 2009.

Da ciò il successivo inserimento, nel bilancio 2012

della Holding HCS srl, del credito di € 2.683.846,68

vantato nei confronti della cittadinanza -comunque

riferibile, come già detto, all’integrazione della TIA

2008, per effetto della parametrazione della tariffa

disposta dal Comune nell’anno 2009- inserimento che ha

18

come “TIA 2012”, dovendosi più correttamente

denominare “TIA suppletiva 2008”.

7.2. Conseguentemente, il termine (quinquennale) per

accertare tale tributo va individuato a norma

dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006,

n. 296 (recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge

finanziaria 2007)”, il quale, modificando i termini di

decadenza per i tributi locali, ha stabilito che

«[…]gli enti locali, relativamente ai tributi di

propria competenza, procedono alla rettifica delle

dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o

ritardati versamenti, nonché all’accertamento

d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo

posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un

apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento

in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere

effettuati».

In effetti, nel caso di specie, non ricorrono neppure

gli estremi della rettifica delle dichiarazioni

incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati

versamenti da parte dei contribuenti, trattandosi

piuttosto di integrazioni tariffarie disposte

autoritativamente dall’ente locale nell’esercizio

2009, al fine di assicurare la copertura

dell’accertato divario tra costi e ricavi verificatosi

nell’esercizio 2008, a norma del D.P.R. n. 158/1999 –

Allegato 1.

In effetti, al punto 1, Allegato 1, del citato D.P.R.

è previsto che l’anzidetta copertura debba essere

attuata nell’esercizio di competenza.

Relativamente ai costi operativi del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, le Linee guida elaborate

nel 2013 dal Ministero delle Finanze (“LINEE GUIDA PER

LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER

L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE) precisano che “il

riferimento alle norme del bilancio implica una serie

di conseguenze. Innanzitutto impone il rispetto dei

fondamentali principi di:

a. chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.);

b. inerenza, in forza del quale il costo deve

risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del

servizio di igiene urbana o delle altre attività

dirette all’applicazione della tariffa all’utenza e

non ad altri scopi (3);

c. competenza (art. 2423-bis, c.c.), in forza del

quale ogni costo rileva temporalmente non già in base

al principio di cassa, ossia in relazione al momento

in cui viene sopportato il relativo esborso

finanziario, ma in relazione al momento di maturazione

del fatto gestionale sotteso (art. 109, comma 1, del

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); non è così

rilevante, ad es., quando corrispettivo di un bene o

un servizio viene materialmente versato, ma piuttosto

quando essi vengono impiegati nelle attività operative

di gestione dei rifiuti.”.

7.3. Per le suesposte considerazioni questo Giudice

ritiene che la cosiddetta “TIA 2012” non è altro che

la TIA suppletiva 2008, solo diversamente (e

impropriamente) denominata. Tale (impropria)

denominazione non è tuttavia idonea a sottrarre il

credito tributario al regime suo proprio, con riguardo

21

successiva di riscossione.

Non v’è alcun dubbio in ordine all’applicabilità del

termine quinquennale di decadenza per l’accertamento

della TIA e, in generale, dei tributi locali (cfr., ex

multis, Cass. Sez. V, sent. 2.03.2016, n. 22224; id.

sent. 23.11.2018, n. 30362, ove si precisa che “i

tributi locali si prescrivono nel termine di cinque

anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal

giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente

notificato al contribuente, ai sensi dell’art. 2948

c.c., n. 4, sì come già affermato dalla Cassazione,

con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto

riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo

smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo

pubblico, per concessione di passo carrabile,

contributi di bonifica)”.

Orbene, il più volte citato tributo suppletivo (TIA

2012) è sorto -per quanto sopra osservato- nell’anno

2009 anche in relazione all’esercizio 2008, ragion per

cui il termine quinquennale del potere di accertamento

va fatto decorrere dall’esercizio successivo a quello

22

costitutivi del credito in parola, e cioè nell’anno

2009, allorquando il Comune di Civitavecchia ha

approvato l’integrazione della tariffa del servizio di

gestione dei rifiuti urbani in base all’accertato

divario tra costi e ricavi verificatosi nell’esercizio

2008.

Ne consegue che il potere di accertare la “TIA 2012”

si è irrimediabilmente consumato per decadenza alla

data del 31 dicembre 2014.

8. E’ quindi a tale data che vanno rapportate le

condotte omissive addebitate ai convenuti Micchi e

Rapalli, che secondo la Procura regionale avrebbero

determinato la decadenza del diritto di riscossione di

detto credito tributario, con conseguente danno da

mancato introito, nelle casse del Comune di

Civitavecchia, pari a circa 2.000.000,00 di euro.

Dagli atti di causa emerge incontestabilmente che il

dott. Micchi ha assunto la funzione di liquidatore

della Società HCS il 15 settembre 2014, mentre nello

stesso mese di settembre 2014 il dott. Rapalli ha

assunto la carica di Dirigente del Servizio

finanziario del Comune di Civitavecchia, servizio che

23

analogo nei confronti delle società partecipate dal

Comune.

8.1. Il brevissimo tempo intercorso tra l’assunzione

delle funzioni da parte dei predetti convenuti

(settembre 2014) e la consumazione (al 31 dicembre

2014) del termine decadenziale per l’accertamento

della “TIA 2012” esclude in radice, secondo questo

Giudice -sulla base della cognizione sommaria propria

di questa fase cautelare e salvo diversa valutazione

del giudice di merito- qualsiasi imputabilità ai

convenuti medesimi del preteso danno erariale, con

conseguente insussistenza del requisito del fumus boni

juris, necessario per accedere all’invocata tutela

cautelare.

Le suesposte considerazioni inducono questo Giudice a

revocare il sequestro conservativo disposto dal

Presidente della Sezione con decreto del 16 febbraio

2021.

Ai sensi degli artt. 7 c.g.c. e 669-octies c.p.c. non

vi è luogo a pronuncia sulle spese di questa fase

cautelare, demandata alla sentenza decisoria del

merito.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 74 e 75 c.g.c.;

il Giudice Designato così provvede:

– REVOCA il sequestro conservativo disposto nel

procedimento in epigrafe, con decreto emesso in data

16 febbraio 2021 dal Presidente della Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Lazio, su istanza del Procuratore regionale presso la

medesima Sezione, nei confronti di:

– MICCHI Carlo Augusto Maria (C.F. MCCCRL56B21D969O);

– RAPALLI Riccardo (C.F. RPLRCR70A17H501S);

come sopra generalizzati;

– DISPONE che, a cura della Segreteria, copia della

presente ordinanza sia comunicata al Procuratore

Regionale che ne curerà la notifica alle parti

costituite, per il tramite dei rispettivi difensori al

domicilio eletto, nonché ai soggetti interessati

all’esecuzione.

Spese al giudizio di merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo

2021, svoltasi da remoto mediante l’applicativo

Microsoft Teams.

IL GIUDICE DESIGNATO

Cons. Antonio Di Stazio

f.to digitalmente