Testato il drone, Tedesco: “Spero serva per deterrenza più che repressione”

È stato testato questa mattina il drone che verrà utilizzato, dai prossimi giorni, sul territorio comunale. Il dispositivo si è alzato in volo a largo d’Ardia, alla presenza del sindaco Ernesto Tedesco e del comandante di Polizia locale, Ivano Berti. È stato pilotato da personale appositamente formato e qualificato. Potrà essere utilizzato per diverse necessità di sicurezza, ma soprattutto nei prossimi giorni sarà lo strumento principale per verificare il rispetto delle misure e delle ordinanze emesse sia a livello governativo che regionale e comunale in emergenza Covid-19. Il drone può filmare, scattare foto e dare quindi la possibilità alla Polizia locale di documentare con immagini di alta qualità eventuali infrazioni, ivi compresi gli assembramenti, o situazioni di pericolo. “Voglio sperare che questo tipo di dotazione sia utile più per deterrenza che per repressione”, ha commentato il Sindaco Ernesto Tedesco.