Test tamponi anche al Porto di Civitavecchia a Piazzale della Pace

A Civitavecchia da ieri sera attivo anche il drive-in al porto (piazzale della Pace). I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare il test. Chi arriva al porto può passare al drive in a fare il tampone, di sua volontà. A prescindere dai sintomi, fa sapere la Asl Roma4.