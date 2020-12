Test covid anche alla Farmacia della Stazione, ci stanno lavorando Csp e Croce Rossa

La Farmacia comunale sita alla Stazione di Civitavecchia, data in imminente chiusura a causa di numeri di bilancio estremamente negativi potrebbe fungere da location per l’effettuazione di tamponi e, magari, anche di somministrazione di vaccini anti-covid. Csp ci sta lavorando insieme alla Croce Rossa. Intanto la partecipata comunica la modifica di alcuni orari. Il 24 dicembre e il 31 del medesimo mese resterà chiuso l’Ecocentro, così come gli uffici, proprio di Villa Albani e di Lungo Porto Gramsci. L’Ufficio RID, Ritiro Ingombranti a Domicilio, di Via degli Orti resterà invece chiuso al pubblico dal 23 dicembre all’8 gennaio. Sarà comunque possibile continuare ad effettuare le prenotazioni di ritiro online, compilando l’apposito Form presente sul sito internet dell’azienda. Gli uffici del Trasporto Pubblico rimarranno chiusi anche dal 28 dicembre al 3 gennaio. Per gli utenti delle attività commerciali in data 25/12/2020 (venerdì) non sarà possibile ritirare il cartone presso gli esercizi commerciali, a causa dell’impossibilità dello scarico dei mezzi presso le piattaforme convenzionate che rimarranno chiuse. La prima data utile sarà il 28/12/2020.