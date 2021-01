Test anti covid “fai da te”, disponibili nelle Farmacie comunali i sierologici rapidi

Civitavecchia Servizi Pubblici comunica che in tutte le Farmacie Comunali sono già disponibili i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2. L’annuncio della partecipata è arrivato nella giornata di ieri. “Il test, effettuato su un campione di sangue capillare (pungidito), può essere eseguito direttamente a casa e permette di identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus. Grazie ad una goccia di sangue ed a specifici anticorpi e a nanoparticelle di oro colloidale incorporati nella striscia reattiva, è infatti possibile stabilire se la persona ha prodotto anticorpi, quindi è entrata in contatto con il virus. Il risultato del test è disponibile nel giro di 10 minuti e valuta la presenza e quindi lo sviluppo da parte del nostro sistema immunitario di anticorpi prodotti in risposta alla presenza del virus nell’organismo, fornendo un’indicazione della storia temporale della malattia. Vista la situazione emergenziale e considerata la natura “sociale” che riveste il servizio di Farmacie comunali, la CSP ha deciso di applicare tariffe particolarmente contenute (euro 19.90 per il singolo kit). Le farmacie comunali si approvvigionano continuamente del prodotto. Tuttavia per non perdere la possibilità di effettuare lo screening è possibile prenotare il kit chiamando le farmacie comunali ai recapiti proposti di seguito:

“Borgata Aurelia”

Via Niccolò Paganini, 7 (Zona Borgata Aurelia) Civitavecchia (Rm) Tel.0766 560176 – Dal Lunedì al Sabato – Orari: 8:30/13:00

farmaciaborgataaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it

“Boccelle”

Direttore responsabile: Federica Amodeo

Via E. Maroncelli, snc c/o Centro IperCOOP – Civitavecchia (Rm). Dal Lunedì al Sabato – Orari: 08:30-20:00 e la Domenica – Orario: 08:30-13:00 – Tel. 0766 070036

farmaciaboccelle@civitavecchiaservizipubblici.it

“Calamatta”

Direttore responsabile: Dario Iengo

Piazza Calamatta, 19 – Civitavecchia, Roma – Telefono: 0766 32739 – Dal Lunedì al Venerdì Orari: 8:30-13:00/16:00-19:30

farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it

“Cisterna”

Direttore responsabile: Alessandra Milo

Viale Palmiro Togliatti, 12 – Civitavecchia (Rm)-Telefono: 0766 542642. Dal Lunedì al Venerdì – Orari: 08:30-13:00/16:00-19:30

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

“Matteotti”

Direttore responsabile: Vincenza Monte

Viale Giacomo Matteotti, 146 – Civitavecchia (Rm) – Telefono: 0766 20760-Dal Lunedì al Venerdì- Orari: 8:30-13:00/16:00/19:30

farmaciamatteotti@civitavecchiaservizipubblici.it

“Stazione”

Direttore responsabile: Jilla Mahdavi

Piazzale Scipione Matteuzzi, snc (adiacente Stazione Ferroviaria) Civitavecchia (Rm) Telefono: 0766 1901016 Dal Lunedì al Venerdì – Orari: 8:30-13:00/16:00/19:30

farmaciastazione@civitavecchiaservizipubblici.it