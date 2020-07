Terza edizione Premio Letterario Allumiere “Femminile Plurale”: la giuria dei lettori si è pronunciata, al via la seconda fase

Il Lock Down non ha assolutamente fermato la Giuria del Lettori, più nutrita, meticolosa e scrupolosa che mai in questa straordinaria edizione che ha visto in gara ben 53 opere edite di autrici in lingua italiana

Straordinario ex-aequo, sei opere accedono al giudizio delle esperte verso la finale del 24 Ottobre.

Ora che la prima fase della lettura si è conclusa l’Organizzazione del Premio Letterario Allumiere “Femminile plurale”, che il 24 Ottobre 2020 proclamerà la vincitrice della sua terza edizione, sente di poter tirare le prime somme di un anno certamente particolare. Il Lock Down non ha assolutamente fermato la Giuria del Lettori, più nutrita, meticolosa e scrupolosa che mai in questa straordinaria edizione che ha visto in gara ben 53 opere edite di autrici in lingua italiana. I Lettori hanno selezionato in questo numero eccezionale di opere pervenute a concorso sei testi che saranno sottoposti all’analisi di tre giurate esperte, a vario titolo, del mondo editoriale e della letteratura. Straordinaria anche l’ammissione di sei opere, non cinque come usuale, alla seconda fase di giudizio. L’organizzazione dichiara di aver preso questa decisione spinta dalla qualità delle opere e primariamente, dalla votazione della Giuria dei Lettori che aveva espresso un ex-aequo che l’Organizzazione non ha voluto ignorare “La Giuria del Lettori è un ingranaggio fondamentale della dinamica del Premio “Femminile Plurale”- spiega l’Assessore alla Cultura e alle Pari opportunità della giunta Pasquini, Brunella Franceschini- è insita nel nome stesso del concorso una pluralità di voci narranti e di ascoltatori, lettrici e lettori nel nostro caso. Una delle intenzioni alla base del nostro Premio è offrire alle autrici un palco da cui parlare ed ai nostri componenti la Giuria dei Lettori, che ringraziamo infinitamente per la serietà dimostrata, la possibilità di aprire con esse un dialogo. Speriamo nel tempo di poter ulteriormente ampliare questa dimensione di confronto e vicendevole arricchimento, magari non limitandoci alla sola serata di premiazione.” L’Organizzazione sta procedendo alla comunicazione alle sei finaliste e alle loro case editrici del risultato ottenuto e renderà presto ufficiali i nominativi di autrici ed opere.

È possibile seguire tutti gli sviluppi del Premio Letterario Allumiere Femminile Plurale e mettersi in contatto con l’Organizzazione sulle pagine Instragram: femminile_plurale_allumiere, Facebook: Femminile, plurale.- Premio Letterario Allumiere, sul sito web femminileplurale.altervista.org