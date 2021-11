Terza dose, pronti i vaccini J&J in farmacia e da medici di famiglia

Lo rende noto la Regione Lazio in riferimento alle informazioni sulla campagna vaccinale. Intanto oltre 187 mila dosi sono state effettuate. Oltre il 25% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con la terza dose

“Vaccino J&J pronti per la somministrazione del richiamo a 180 giorni. Da subito presso i medici di medicina generale ed entro 48 ore prenotandosi sul portale regionale e nelle farmacie. Interessa una platea di circa 200 mila persone. Richiamo da fare dopo 180 giorni, non aspettare la scadenza del Green pass”. Lo rende noto la Regione Lazio in riferimento alle informazioni sulla campagna vaccinale. Intanto oltre 187 mila dosi sono state effettuate. Oltre il 25% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con la terza dose.