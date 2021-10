Terza dose, nel Lazio superate le 162 mila dosi. La Regione spinge per il richiamo agli over 60

Oltre 162 mila dosi effettuate per la terza dose di vaccino anti-covid nel Lazio, superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. La Regione Lazio fa sapere che è possibile prenotare la dose booster del vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster…con tessera sanitaria e codice fiscale. Per gli over 60, è necessario velocizzare la dose di richiamo. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.