Terza dose, nel Lazio 120 mila somministrazioni. Casi in lieve aumento e code nelle Farmacie per i tamponi

Terza dose: oltre 120 mila dosi effettuate. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster con tessera sanitaria e codice fiscale.

Terza dose: “Over 60, è necessario velocizzare la dose di richiamo. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Situazione. Nella Asl Roma4 sono 49 i nuovi casi di contagio alla giornata di ieri, contagi che sono in aumento anche se non si registrano ricoveri gravi. Intanto è boom di tamponi nelle farmacie per colori i quali non hanno il Green pass, ovvero sia non hanno completato il ciclo vaccinale.