Terremoto Coser: società ferma, A2 a rischio e Venere Tortora chiede lo svincolo

Ieri i sorrisi e gli abbracci per un risultato sportivo centrato contro tutto e tutti. Oggi si parla già di rottura ad un passo. E’ paradossale la storia che riguarda la Coser, la squadra femminile di pallanuoto che esattamente un mese fa festeggiava la promozione in serie A2, conquistata dopo una serie incredibile di vittorie in campionato. Oggi sarebbe normale programmare la preparazione atletica, piazzare qualche colpo di mercato per rimpinguare la rosa e calendarizzare qualche amichevole estiva. Niente di tutto ciò, se è vero che fra Coser e Nautilus, la società a cui è stata sostanzialmente “appaltata” la gestione della squadra, non c’è accordo per il futuro. Un impasse che rischia di generare un clamoroso autogol per il club gialloblù che, ricordiamo, senza l’apporto della stessa Nautilus, avrebbe chiuso i battenti della pallanuoto in rosa già da tempo. La prima conseguenza di questo stallo è il rischio concreto di perdere la giocatrice simbolo, Venere Tortora. “La Coser ci deve dire cosa vuole fare – dichiara la talentuosa mancina -. Qui abbiamo conquistato una serie A2 importante, ma sembra che in società a nessuno importi. Tutta la squadra è attonita, ci dispiace molto anche per il nostro coach Lisi che insieme a noi ha raggiunto un traguardo significativo. Ci sentiamo abbandonate, non ce lo meritiamo”. Anche coach Daniele Lisi ha uno stato d’animo tutt’altro che sereno. “Non c’è accordo, non può esserci su certe basi – commenta l’allenatore -. Il futuro? Non so cosa dire, pensavo che arrivati a questo punto della stagione sarei stato impegnato nel pianificare l’inizio della preparazione, al massimo per fine agosto. Oppure puntellare la rosa con l’innesto di alcune ragazze che, in questi giorni mi stanno facendo sapere di non potere più aspettare. Occasioni che stiamo incredibilmente perdendo per rafforzare un organico che necessita di integrazioni per disputare una serie A2 difficile e impegnativa”. Fra i punti di disaccordo la gestione degli spazi acqua. Il setterosa ora milita nella stessa categoria della NC, la maschile di pallanuoto che nell’ultima stagione si è salvata agli spareggi. Tortora e compagne pretendono uguale trattamento e quindi meno sacrifici d’orario e di logistica rispetto alla scorsa stagione. Altro punto in questione i rapporti con la stampa che, secondo l’accordo proposto spetterebbero esclusivamente al Presidente Antonio Parisi, tagliando fuori tecnico e giocatrici. Dopo Ferragosto ci dovrebbe essere la resa dei conti, ma in attesa che i protagonisti tornino dalle vacanze la clessidra potrebbe aver già esaurito l’ultimo granello di sabbia di sopportazione.