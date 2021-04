Terremoto concorsone Allumiere, Carabinieri in Comune e per il presidente di Commissione interrogatorio fiume

Ancora un’altra giornata di passione ad Allumiere. Al centro della scena sempre il concorsone volano di assunzioni in Regione e in altri comuni della provincia. I Carabinieri, su delega della Procura di Civitavecchia, hanno interrogato il presidente della commissione Andrea Mori. Un faccia a faccia, a quanto si apprende, durato diverse ore. In mattinata blitz delle stesse forze dell’ordine in Comune per portare via diversi faldoni, a quanto sembra tutta la documentazione degli ultimi concorsi svolti in collina. Un’accelerata decisa da parte della Procura di Civitavecchia che indaga sulla vicenda. Intanto anche sul fronte politico c’è tensione elevatissima. L’opposizione bracca il sindaco Antonio Pasquini che perde un consigliere comunale, Carlo Camilletti infatti si è dimesso proprio oggi.