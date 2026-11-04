“Terminati gli interventi di potatura e messa in sicurezza dei pini in Piazza Matteotti”

Il sindaco Alessandro Grando ha firmato l'ordinanza che revoca il precedente provvedimento n. 172 del 30 ottobre 2026, con il quale era stata disposta l'interdizione temporanea dell'accesso ai giardini e alle aree di sosta sottostanti gli alberi

Riceviamo e pubblichiamo. Sono terminati gli interventi urgenti di potatura e messa in sicurezza dei pini in Piazza Matteotti a Ladispoli.

Il sindaco Alessandro Grando ha firmato l’ordinanza che revoca il precedente provvedimento n. 172 del 30 ottobre 2026, con il quale era stata disposta l’interdizione temporanea dell’accesso ai giardini e alle aree di sosta sottostanti gli alberi.

Con la revoca viene quindi ordinata la riapertura al pubblico dei giardini e delle aree di parcheggio, con la conseguente rimozione delle transenne e della segnaletica di divieto da parte degli uffici competenti.

Terminati i lavori e ripristinate le condizioni di sicurezza, cittadini e frequentatori della piazza possono dunque tornare a usufruire regolarmente degli spazi.

Comune di Ladispoli