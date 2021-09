Terme Taurine, Pro Loco e Avanzi di Scena presentano Italian Movie Factory

La Pro Loco in collaborazione con la compagnia Avanzi di scena e con il contributo della Regione Lazio metterà in scena uno spettacolo alle Terme Taurine, si chiama Italian Movie Factory, e si terrà venerdì alle ore 21. Saranno protagonisti 8 performers, il tutto senza dialoghi. In occasione dello spettacolo verrà proiettato Family Litf, che si è aggiudicato un importante concorso a Liverpool. All’evento si entra con il green pass e ci saranno 190 posti disponibili. Per la prima volta si assisterà ad uno spettacolo con lo sfondo diretto sulle Terme Taurine. “Chiudiamo la stagione estiva con tante iniziative portate a termine – dichiara Maria Cristina Ciaffi, presidente della Pro Loco -. Un movimento di eventi veramente importante per far conoscere sempre meglio il sito delle Terme. Sabato e domenica intanto ci sarà la nona edizione delle Terme in fiore, con delle piante rare che sarà possibile acquistare. Il bilancio è inevitabilmente positivo con tanto pubblico che ci segue ma anche con molte visite. In totale parliamo di circa 1500 visitatori, senza contare le partecipazioni nelle serate”. “Con Italian Movie Factory raccontiamo la storia del cinema italiano”, afferma invece il regista Francesco Angeloni.