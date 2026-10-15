Si chiude con una valutazione negativa da parte del Comune il percorso relativo al progetto presentato dalla società Terme dei Papi spa. A formalizzare la posizione dell’amministrazione è una delibera di giunta, pubblicata ieri sul portale istituzionale dell’ente, che sancisce il rigetto della proposta progettuale.

Nel documento, il Comune motiva la propria decisione richiamando l’assenza dei requisiti necessari per riconoscere all’intervento un adeguato valore di interesse pubblico. “In ordine alla proposta progettuale presentata dalla società Terme dei Papi spa, in quanto, sulla base degli elaborati presentati e dell’istruttoria svolta, non risultano presenti il qualificato interesse pubblico alla riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale richiesto”.

La vicenda aveva infatti registrato una prima battuta d’arresto nel luglio scorso, quando era stata la stessa società proponente a comunicare l’interruzione dell’accordo procedimentale. Alla base della decisione, secondo quanto sostenuto da Terme dei Papi spa, ci sarebbero state alcune condizioni poste dal Comune, giudicate dalla società non accettabili