Tentata rapina con una pistola scacciacani in un minimarket, i Carabinieri arrestano un 22enne

I due commessi presenti, approfittando con freddezza di un momento di distrazione del malvivente, sono riusciti a reagire, disarmandolo e allertando il 112

Riceviamo e pubblichiamo. I Carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno arrestato in un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentata rapina.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 4 all’interno di un minimarket in via Fontana Morella a Cerveteri. Il giovane si è introdotto nel locale impugnando una pistola scacciacani, priva del prescritto tappo rosso e caricata con una cartuccia a salve, intimando ai dipendenti la consegna dell’incasso.

I due commessi presenti, approfittando con freddezza di un momento di distrazione del malvivente, sono riusciti a reagire, disarmandolo e allertando il 112.

L’immediato e tempestivo intervento della pattuglia dell’Arma ha consentito di bloccare l’uomo in totale sicurezza.

L’indagato è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva. Comando Provinciale Carabinieri Roma.

Presunzione di innocenza. Si precisa che, con riferimento alle ipotesi di reato contestate, i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte a indagine.