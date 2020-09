Tennis in carrozzina, ultimi preparativi per il Città di Civitavecchia

Siamo ormai giunti agli ultimi ritocchi prima dell’inizio del Torneo Internazionale Trofeo Città di Civitavecchia di tennis in carrozzina, che si svolgerà presso i campi del DLF Civitavecchia dal 1 al 4 Ottobre. Stanno arrivando le ultime iscrizioni degli atleti che rappresenteranno le migliori racchette in ambito nazionale e internazionale maschile, si stanno allestendo i varchi elettronici e si stanno installando le strutture per supportare i tabelloni elettronici. Il torneo avrà la copertura dei media locali e le riprese televisive da parte dell’emittente ufficiale della Federazione Italiana Tennis, Supertennis. La manifestazione aprirà i battenti il giorno 30 Settembre con il SIGN-IN da parte dei giocatori e successivamente ci sarà il sorteggio dei tabelloni sotto l’occhio vigile del giudice arbitro e del direttore del torneo Vincenzo Bottone. Parteciperanno, con inizio giovedi 1 mattina, i giocatori della categoria Men inseriti nel tabellone da 24, e gli 8 atleti inseriti nel tabellone della categoria Quad e le 8 ragazze inserite nel tabellone a loro dedicato. Dopo il primo turno, gli eliminati prenderanno parte ad un mini torneo di consolazione e partirà inoltre il torneo delle tre categorie dedicato ai doppi. il torneo si concluderà domenica 4 Ottobre con le finali. Il divertimento nei quattro giorni della manifestazione è quindi garantito!!!!! Gli atleti si divideranno il montepremi di 5.000 euro. Domani alle ore 11.00 presso il teatro della Fondazione CARICIV in piazza Verdi, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Anche questo anno è stata confermata la collaborazione con l’Istituto Marconi che supporterà l’intera manifestazione con i ragazzi delle sezioni dello Sportivo, del Linguistico e dell’Informatica. “Vorrei ringraziare – si legge nel comunicato del Tc Dlf – anticipatamente coloro che con il loro contributo economico rendono possibile tali manifestazioni, quali il Main Sponsor ENEL, la Fondazione Cassa di Risparmio, Sicoi, Vapessenza, Assicurazioni Unipol/Alf s.r.l., Bar Tossio, Mussoni Auto, Farmacia il Faro, Gaballo, META Supermercati ed il magnifico staff del TC DLF che sarà impegnato per tutti i quattro giorni della manifestazione per rendere il piu’ piacevole possibile il soggiorno agli atleti”.