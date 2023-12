“Teniamo vivo il ricordo di Giordano”, raccolta fondi per “riportare in vita” la sua moto

“La classe 4 A elettrotecnica dell’istituto Marconi di Civitavecchia ha iniziato a raccogliere soldi per il loro compagno Giordano scomparso prematuramente a 17 anni a causa di un maledetto incidente all’uscita di scuola”. E’ l’iniziativa dei compagni di scuola di Giordano Sacchetti, lo studente morto per un incidente fuori dalla scuola mentre era a bordo della sua Honda50. E l’obiettivo degli amici è proprio connesso al mezzo a due ruote che lo stesso baby centauro amava tanto. La raccolta ha incassato già quasi 3 mila euro. “Vorremmo per quanto possibile riportare in vita almeno la sua moto che era la sua passione, e organizzare questa raccolta fondi è l’unico modo che abbiamo per tenere vivo il suo ricordo. Ringraziamo chiunque partecipi alla raccolta anche solo con la condivisione del messaggio. BUON VIAGGIO GIO’.. i tuoi compagni di ogni giorno.. 4AET MARCONI ti vogliamo bene.. ci mancherai!”.