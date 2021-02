Temperature rigide in arrivo, calo termico repentino sul territorio

Sarà dunque necessario fare massima attenzione e nelle prime ore di domani mattina, sabato 13 febbraio, prima di mettersi in cammino verso i paesi collinari per le sole esigenze lavorative, di soccorso e necessità inderogabile, contattare quei comuni per conoscere lo stato della viabilità

Maltempo e temperature rigide, si prevede un weekend difficile. Sono confermate infatti le previsioni meteo dei giorni scorsi, caratterizzate da un repentino calo termico, precipitazioni a carattere di rovescio, non escludendo precipitazioni nivologiche a partire dai 200 metri sul livello del mare in su. Sarà dunque necessario fare massima attenzione e nelle prime ore di domani mattina, sabato 13 febbraio, prima di mettersi in cammino verso i paesi collinari per le sole esigenze lavorative, di soccorso e necessità inderogabile, contattare quei comuni per conoscere lo stato della viabilità.