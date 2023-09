TeleCivitavecchia verso Seapress, i soci lavoratori non ci stanno: “Decisione presa senza essere ascoltati”

Riceviamo e pubblichiamo. In merito all’articolo apparso in data 20/9/2023 sul vostro sito, i sottoscritti Dario Curcio, Adrian Montagnani, Marco Mondelli, Alessandra Sacco e Maria Luisa Tufoni, maggioranza dei soci lavoratori della cooperativa TELECIVITAVECCHIA, dichiarano di non essere stati ascoltati, così come l’assemblea, per esprimere un giudizio rispetto alle due proposte presentate riguardo al futuro della cooperativa stessa. La decisione presa dal consiglio di amministrazione, oltretutto, va in contrasto con quanto la maggioranza dello stesso consiglio di amministrazione aveva stabilito nella seduta del giorno 8/7/2023. In quella circostanza, il presidente Rita Busato e i consiglieri di amministrazione Piero Alessi e Lorenzo Tombolelli avevano fatto mettere a verbale una loro dichiarazione sottoscritta, in cui dicevano che la decisione sarebbe stata presa dall’assemblea e, soprattutto, che si sarebbe tenuto conto della volontà dei soci lavoratori, così come pensiamo dovrebbe succedere in una cooperativa di lavoro.

I sottoscritti soci lavoratori della cooperativa TELECIVITAVECCHIA avranno comunque modo di informare la popolazione di Civitavecchia su varie situazioni che hanno preceduto la decisione del consiglio di amministrazione.

Distinti saluti.

Dario Curcio

Adrian Montagnani

Marco Mondelli

Alessandra Sacco

Maria Luisa Tufoni