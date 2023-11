TeleCivitavecchia, parte il nuovo corso: Alessandra Sacco presidente

Riceviamo e pubblichiamo. Alessandra Sacco, storico tecnico di TRC, è il nuovo presidente di Telecivitavecchia. La nomina è arrivata ieri sera, nel corso della prima seduta del nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa, che ha anche proceduto a nominare il vice presidente, in precedenza mancante. Il ruolo sarà ricoperto da Dario Curcio, redattore storico di TRC, che è stato anche nominato nuovo direttore responsabile della testata, in sostituzione del dimissionario Antonio Bandinu. In apertura di seduta, il consiglio, del quale fa parte anche Ivano Iacomelli, figura notissima del mondo imprenditoriale e sportivo civitavecchiese, hanno voluto ringraziare il consiglio di amministrazione uscente e l’ex direttore della testata per il lavoro svolto negli ultimi anni. Hanno anche conferito il mandato ad un pool di legali e di esperti contabili per compiere una due diligence per valutare la reale situazione economica e finanziaria della cooperativa. Ad uno studio legale capitolino è stato invece affidato l’esame di uno degli ultimi atti del precedente consiglio di amministrazione, ovvero i contratti sottoscritti con alcune società rappresentate da Massimiliano Grasso per una loro valutazione complessiva.

TeleCivitavecchia