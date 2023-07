TeleCivitavecchia in vendita, se la contenderebbero Grasso e Serafini

Nella calda e afosa estate civitavecchiese si sta decidendo una parte importante dell’informazione locale. Sono infatti giorni roventi a Trc, la storica emittente televisiva cittadina che gestisce anche l’omonimo quotidiano telematico. Un’anticipazione era arrivata nei giorni scorsi durante il consiglio comunale con l’intervento della consigliera comunale de La Svolta, Fabiana Attig, che in chiusura del suo discorso aveva parlato dell’interesse di un importante imprenditore locale che, a suo dire, cerca di intervenire anche nella politica. Chiaro il riferimento al dirigente della Conad Roberto Serafini, che ha interessi anche in altri settori distinti dalla grande distribuzione. Di una presunta trattativa in corso tra Serafini e i dirigenti di Trc si parla da giorni praticamente in tutta Civitavecchia. Si comincia anche a parlare, però, di un altra proposta arrivata sul tavolo dei rappresentanti della tv locale, che sarebbe stata avanzata dalla Seapress, la società di Massimiliano Grasso che gestisce il quotidiano cartaceo “La Provincia” e quello telematico “Civonline”. Nelle ultime ore, anzi, l’esistenza dell’offerta da parte della Seapress avrebbe avuto sempre più conferme. A contendersi Trc sarebbero dunque un editore consolidato, Massimiliano Grasso, che avrebbe quindi la possibilità di accrescere ulteriormente la sua influenza nel panorama editoriale civitavecchiese, attraverso una gestione dell’informazione su larghissima scala, e un novello editore, Roberto Serafini, il quale, acquisendo eventualmente l’emittente, avrebbe la possibilità di estendere le sue attività imprenditoriali.