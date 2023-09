Telecivitavecchia, il Cda verso l’accettazione della proposta della Seapress di Grasso

In questo modo deciderebbero 5 persone, tre delle quali hanno già annunciato le loro dimissioni ad accordo firmato, come confermato dalla presidente Rita Busato in una recente conferenza stampa

Telecivitavecchia vicina all’accordo con Massimiliano Grasso e la Seapress. La scorsa settimana il consiglio di amministrazione della storica televisione locale si sarebbe riunito per dare un’indicazione chiara: si a Seapress, no alla proposta di Roberto Serafini. Da capire se questo passaggio sarà quello definitivo, in controtendenza rispetto ad un’altra ipotesi che si faceva all’inizio, quella di un voto dell’assemblea dei soci. In questo modo deciderebbero 5 persone (anche se una al momento della decisione avrebbe abbandonato il consiglio), tre delle quali hanno già annunciato le loro dimissioni ad accordo firmato, come confermato dalla presidente Rita Busato in una recente conferenza stampa. Nei prossimi giorni se ne dovrebbe sapere di più. Da ricordare che la proposta di Grasso è quella di “una offerta mirata a valorizzare l’attività della cooperativa e di chi ci lavora, attraverso lo sviluppo della raccolta pubblicitaria e dei servizi che Trc può offrire”, come recita il comunicato dell’azienda diramato nelle scorse settimane. Un accordo che prevede anche la costituzione di un comitato di garanzia editoriale, in cui sarebbero rappresentati il presidente e un consigliere di amministrazione di Seapress, un consigliere di amministrazione “indipendente” e un altro fra quelli attualmente in carica.