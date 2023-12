Tedesco&company ci riprovano: per le pistole alla Polizia locale sarà la volta buona?

Si terrà questa mattina a partire dalle 9,30 il consiglio comunale, in seconda convocazione, in aula Pucci. Dopo il flop di ieri, assise saltata per mancanza del numero legale, per l’ennesima volta, ci si riprova oggi. Il menù è sempre lo stesso, ci sono le aliquote Imu, delle variazioni di bilancio da certificare ma soprattutto la proposta di dotazione di armamenti alla Polizia locale. Che è il motivo per cui già in passato il consiglio comunale è saltato per i numeri insufficienti. Oggi, forse, la resa dei conti, ma oltre ai dubbi in seno alla maggioranza (l’opposizione dovrebbe votare contro compatta) ci sarebbero pure le perplessità di diversi vigili urbani operativi sul territorio. Insomma, la “partita” è delicata e risolverla in seconda convocazione, portando a casa il via libera con la maggioranza dei presenti non convince più di un consigliere. Oggi, il condizionale è d’obbligo, dovrebbe arrivare il verdetto finale.