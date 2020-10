Tedesco: “Valutiamo ricorso a Dpcm”. I commercianti in attesa di indicazioni sul ristoro

“Il Dpcm contiene delle norme che mi hanno lasciato perplesso – afferma il primo cittadino -. Io non posso modificare le restrizioni, le posso semmai restringere. Ci sono delle contraddizioni, questo è chiaro. Valuteremo se esiste la possibilità di ricorrere ad un giudice per fare delle valutazioni diverse. Chiudere un bar alle 18 è assurdo, significa forse che il virus viaggia solo di notte? Ci sono delle incongruenze evidenti”, lo ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco, durante la manifestazione di domenica scorsa a piazzale Guglielmotti. “Servono dei fondi che accompagnino le categorie maggiormente colpite fuori da questo momento drammatico. Certo, se avessimo avuto un’altra governance in Porto e impostato dei dialoghi diversi con Enel, forse non ci troveremmo in ginocchio come adesso”, ha invece commentato il consigliere comunale di Onda Popolare Patrizio Scilipoti. I commercianti ora aspettano indicazioni sui ristori promessi dal premier Conte due giorni fa. Sperando che si concretizzerà qualcosa di più delle elemosine viste nel primo lockdown.