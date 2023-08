Tedesco sull’aggressione a Perello: “Violenza inaccettabile”

Riceviamo e pubblichiamo. Violenta aggressione questo pomeriggio nell’aula di Giunta al Comune di Civitavecchia.

«È assolutamente inaccettabile. In tanti anni di esperienza non mi era mai capitato di assistere a una scena del genere» ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco. «Ho fatto del dialogo una scelta nella vita, nel lavoro e in politica, tanto più in una città come la nostra, dove ci conosciamo tutti. Posso capire disaccordo, dissenso e anche censure, ma nessuno può approfittare di questa disponibilità per portare all’interno della massima istituzione cittadina una violenza come quella a cui abbiamo dovuto assistere oggi».