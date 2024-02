Tedesco: “Sostegno alla marcia contro le scorie nell’Alto Lazio”

“Domenica l’Alto Lazio si mette in marcia contro le ipotesi di istituire depositi di scorie nucleari al suo interno. Il Comune di Civitavecchia dà la sua adesione formale e convinta all’iniziativa prevista per il 25 febbraio 2024. Purtroppo non mi sarà possibile essere presente, ma intendo esprimere tutta la mia solidarietà ed il sostegno alla importante iniziativa a tutela del suolo: è importante capire, come già accaduto nelle battaglie contro l’inceneritore prima e il biodigestore poi, che dobbiamo pensare in termini di territorio, partendo da quanto esso ha già dato in termini di servitù ed ambiente per gestire il presente e programmare un futuro di sostenibilità, innovazione e benessere”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.