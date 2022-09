Tedesco: “Solo un buontempone può collegare voto politiche a operato dell’amministrazione”

“Il risultato del centrodestra è ottimo e sono contento per Giorgia Meloni, che potrà varare un governo frutto della volontà chiara degli italiani, col quale la nostra Amministrazione dialogherà sulle progettualità che abbiamo messo in campo. Al livello dei partiti di centrodestra registro che Fratelli d’Italia, a Civitavecchia, ha raccolto il voto di opinione in perfetta linea con quello nazionale, Forza Italia è andata bene, meno bene la Lega. Chiaramente solo qualche buontempone può pensare di dare ad un voto puramente politico una chiave di lettura amministrativa”, lo dichiara il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.