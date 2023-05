Tedesco scioglie le riserve: dentro Perello e Zacchei, out D’Ottavio e Napoli

In consiglio comunale entra Stefano D'Angelo, come primo dei non eletti nella lista della Lega

Il rimpasto, il quinto in questi quattro anni, è definito. Questa mattina le ultime operazioni, le firme dei nuovi assessori e dei consiglieri comunali che fanno il loro ingresso da primi dei non eletti. In sostanza, Daniele Perello e Deborah Zacchei prendono il posto di Roberto D’Ottavio ai lavori pubblici e Cinzia Napoli ai servizi sociali. In consiglio comunale entra Stefano D’Angelo, come primo dei non eletti nella lista della Lega.