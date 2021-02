Tedesco sceglie Falconi, a lui la delega ai rapporti con Atcl

Falconi, che per anni ha lavorato all'interno del teatro Traiano, e che attualmente è direttore artistico dei teatri comunali di Bracciano e di Rocca di Papa, oltre che del Nuovo Sala Gassman e del Taj Lucia, gestirà questo delicato settore insieme al sindaco

Enrico Maria Falconi è il nuovo delegato ai rapporti artistici tra Amministrazione comunale e Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (Atcl) che attualmente gestisce le stagioni del teatro Traiano di Civitavecchia. Falconi, che per anni ha lavorato all’interno del teatro Traiano, e che attualmente è direttore artistico dei teatri comunali di Bracciano e di Rocca di Papa, oltre che del Nuovo Sala Gassman e del Taj Lucia, gestirà questo delicato settore insieme al sindaco e assessore alla cultura Ernesto Tedesco.

I commenti. “Ringrazio Falconi di aver accettato questa delicata delega. La cultura ed il teatro sono parti fondamentali del nostro programma e subito dopo l’emergenza faremo di tutto per farli ripartire. Enrico Maria è una eccellenza locale che conosce il mondo teatrale cittadino oltre che quello regionale e nazionale” ha dichiarato il Sindaco Ernesto Tedesco.

Anche Forza Italia si complimenta con Falconi, apprezzando la scelta del sindaco: “Falconi è una eccellenza culturale del nostro territorio ed è stato in questi anni il cuore e motore di tanti progetti culturali e sociali che hanno avuto una ribalta nazionale. Siamo sicuri che la sua competenza sarà fondamentale. Ringraziamo Enrico di aver accettato questa importante sfida che saprà portare avanti alla grande. Si apre una bella stagione di impegno, all’insegna della qualità e dell’esperienza ” dichiarano da Forza Italia. In particolare anche l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli (FI) ha voluto spendere parole per Falconi: “Ho conosciuto il progetto che da anni porta avanti con i ragazzi disabili, un’idea dall’alto valore inclusivo che speriamo possa ripartire quanto prima”.