Tedesco “rimpasta” ancora la Giunta: dentro Vitali e forse Boschini, Roscioni all’Osservatorio. Out la Pietroni

Oramai si è perso davvero il conto dei rimpasti e delle rivisitazioni delle Giunta. Dopo appena due anni e mezzo, il Pincio è pronto a cambiare ancora pelle al suo governo. Le indiscrezioni di queste ultime settimane trovano riscontro in questo lunedì 6 di dicembre. Cronaca e poi, eventualmente i commenti, che non potranno certo essere positivi, se davvero si concretizzerà un ribaltone di questo genere. Ad entrare dovrebbero essere Dimitri Vitali, in quota Lega e al commercio, una quota rosa romana che dovrebbe accaparrarsi l’urbanistica perché Leonardo Roscioni viene spostato all’Osservatorio ambientale come membro. Non finisce qui perché lascia pure Norberta Pietroni al bilancio, con Emanuela Di Paolo che resterà in Giunta ma avrebbe turismo e cultura (lasciando il commercio a Vitali…). L’ultimo in&out dovrebbe riguardare Sandro De Paolis, in uscita a favore non del forzista Roberto D’Ottavio, ma di un altro azzurro, Massimo Boschini. Incastro quest’ultimo ancora incerto per la verità. Aspettiamo l’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, o addirittura nelle prossime ore. Poi le eventuali analisi.