Tedesco ricompatta la maggioranza, ma sulla ricandidatura si deciderà sempre a Roma

Il consiglio comunale di ieri non è servito solo ad approvare la variazione di bilancio, un debito fuori bilancio e rimandare l’armamento degli agenti di polizia locale. L’appuntamento è stato utile per assistere all’ennesima puntata di una soap opera che va avanti da quattro anni. Fra rimpasti a getto continuo e cambi di casacca un mese si e quell’altro pure, in questo giro di giostra è toccato a Fratelli d’Italia “stupire” tutti e rientrare nei ranghi dopo gli strappi delle scorse settimane. “Progettazione del Pnrr, tavolo sulla riconversione della Centrale, patto di fine legislatura”, queste le richieste di Fdi, che però non risulta abbia ottenuto nulla di tutto ciò. Sembra invece chiaro che il sindaco Ernesto Tedesco, per l’eventuale ricandidatura dovrà passare dal verdetto di un tavolo provinciale. Pare infatti molto più questo il motivo del rientro a casa dei meloniani, che vorrebbero puntare su Alessio De Sio, anche se scalpiterebbero pure i profili di Massimiliano Grasso e Paolo Poletti. Se ne parlerà in maniera più concreta a partire dal mese di settembre. In attesa di altri “colpi di scena” o “colpi di coda”.