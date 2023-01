Tedesco: “Nel 2023 raccoglieremo i frutti del lavoro fatto. Ricandidatura? Decideremo insieme”

Il 2023 ha fatto il suo ingresso e il sindaco Ernesto Tedesco guarda con interesse e attenzione ai prossimi mesi, fra progetti in cantiere e un futuro politico ancora da scrivere. Intanto il rimpasto è cosa fatta, a Natale Fratelli d’Italia è tornata in giunta con Serpa e Galizia: “Sono le persone giuste – commenta il primo cittadino – è giusto che FdI abbia un ruolo importante nella squadra di governo cittadina e nella maggioranza”. Il Tedesco bis però non è un tema di attualità: “Non può esserlo, manca troppo alla fine della consiliatura. Decideremo insieme, con gli alleati della coalizione e con i riferimenti romani”. Fra le opere pubbliche più importanti Tedesco ne indica una in particolare: “La barriera soffolta sarebbe fondamentale per la nostra Marina”, mentre si attendono novità concrete anche sul fronte della raccolta rifiuti.