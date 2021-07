Tedesco mangerà il cocomero di ferragosto? Confronto di maggioranza in arrivo

Si terrà fra oggi e domani un atteso confronto in maggioranza per trovare una complicata sintesi politica, utile a sbloccare l’impasse. Al meeting ci dovrebbero essere anche gli esponenti di Fratelli d’Italia e La Svolta, oggi all’opposizione, che la Lega vorrebbe rivedere fra i banchi della maggioranza centrodestrorsa. E’ in atto un braccio di ferro con il sindaco che invece non vorrebbe riabbracciare chi lo ha profondamente attaccato e criticato nei mesi scorsi. In attesa Forza Italia, mentre la Lista Tedesco rappresenterebbe uno dei motivi del contendere. Secondo Carroccio e meloniani il gruppo degli ex Pd avrebbe preso troppo margine politico con diversi incarichi e potere decisionale. Trovare un compromesso è difficile e ogni scenario, arrivati a questo punto, è possibile.