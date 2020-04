Tedesco: “Lunedì riaperti parchi e cimiteri. La Marina? Dalla prossima settimana”

Lo ha dichiarato il primo cittadino in diretta Facebook. “Le misure previste nel nuovo DPCM del Governo. Riapriremo progressivamente i parchi, i cimiteri, la Marina e il Pirgo. Sono iniziati i lavori di sfalcio, sistemazione delle aiuole, manutenzione delle aree verdi. Il dott. Carlo Tarantino, riferimento insostituibile della TaskForce comunale. Ringrazio i cittadini, a parte pochi casi, per la maturità dimostrata: abbiamo fatto un buon lavoro ma attenzione: continuate a comportarvi con la responsabilità dimostrata finora, usate il buonsenso, domani niente raduni, picnic o barbecue collettivi, è un Primo Maggio di sacrificio, di difficoltà economiche e privazioni, ma speriamo sia anche un Primo Maggio di speranza per tutti. Buona Festa del Lavoro”, lo dichiara il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.