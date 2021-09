Tedesco: “La videosorveglianza? Grazie a noi individuati chi ha danneggiato l’istallazione davanti al Traiano e gli zozzoni che abbandonano i rifiuti”

“C’è qualche buontempone che va in giro per la città a dire che non ho fatto nulla per la videosorveglianza. Se ne incontrate uno (magari intento a maneggiare un boomerang, come sempre impugnandolo dalla parte sbagliata), potete mostrargli queste foto. Sono la prova che anche sulla videosorveglianza siamo finalmente riusciti a mettere in campo delle iniziative, che hanno già portato i loro frutti: aiutando ad esempio ad individuare chi ha danneggiato l’installazione davanti al Traiano, o consentendo di sanzionare gli zozzoni che sporcano la città abbandonando i rifiuti. E continuiamo alacremente su questa strada anche grazie all’ottimo lavoro del delegato Alessandro D’Amico. Chiaramente non sono le uniche foto di cui siamo in possesso: lo sanno le persone che in queste settimane si sono viste recapitare multe per i loro comportamenti scorretti. C’è ancora tanto da fare, ma la tolleranza sta finalmente finendo: questi sono fatti, agli altri le chiacchiere”. Lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco.

La replica. “Al Sindaco sfugge che le opere d’arte sono già state (purtroppo) opera di atti vandalici e proprio per questo installammo (noi) una video sorveglianza dedicata. Così come sfugge al solerte sindaco che sempre la nostra amministrazione, tramite un finanziamento di area metropolitana, acquistò 15 fototrappole da dare in uso alla Polizia Locale per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Ringraziamo il Sindaco per aver espresso apprezzamento circa il nostro operato e rimaniamo in attesa che illustri alla città il suo di operato, ammesso che ce ne sia traccia”, dichiara il Movimento 5 stelle. “Al Sindaco sfugge che le opere d’arte sono già state (purtroppo) opera di atti vandalici e proprio per questo installammo (noi) una video sorveglianza dedicata.