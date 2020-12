Tedesco incontra il neo presidente Authority Musolino: “Eccellente impressione. E’ concreto e pragmatico”

“Ho ricevuto con piacere, in visita ufficiale, il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale. Devo dire che mi ha fatto immediatamente un’eccellente impressione: concreto, pragmatico e con le idee chiare. Abbiamo affrontato il tema del rilancio dello scalo, della necessità di completare le infrastrutture logistiche ferme da anni ma soprattutto abbiamo convenuto che città e porto devono marciare insieme, uniti, in simbiosi, condividendo e convergendo sui progetti di rilancio dell’economia del territorio. C’è sintonia di intenti, un atteggiamento positivo e collaborativo da parte di Musolino che mi fa ben sperare per il rilancio della nostra città, intrinsecamente legata al suo porto. Ci rivedremo a breve per entrare nei dettagli del percorso da intraprendere, nel frattempo auguro buon lavoro al nuovo presidente”. Questo quanto scrive su Facebook il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.