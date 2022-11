Tedesco incontra il ministro Salvini: “Fatto il punto su alcuni progetti collegati al MIT”

Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, è stato ricevuto ieri a Roma dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Nell’occasione, è stato fatto il punto della situazione su alcune delle progettualità messe in campo dall’amministrazione comunale e dal territorio più in generale, che si intersecano con le competenze del dicastero. “Abbiamo parlato di Civitavecchia – ha spiegato il sindaco Tedesco – approfondendo alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo. È motivo di orgoglio per tutta l’amministrazione e in particolare per l’assessore D’Ottavio il fatto che i nostri progetti destino interesse a livello governativo. Ringrazio il ministro Salvini per l’attenzione e perché incontrarlo è sempre un piacere: il nostro territorio in lui ha un riferimento importante in una casella strategica del Governo”.