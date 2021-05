Tedesco in meeting col vice Ministro al Mit Morelli: focus su Porto e superstrada

“Proficua visita al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ieri pomeriggio. Con il coordinatore della Lega, il Consigliere Antonio Giammusso, abbiamo incontrato il Vice Ministro On. Alessandro Morelli. Abbiamo parlato della nostra città, di porto, di infrastrutture con particolare riguardo al completamento della super strada per Viterbo, della stazione ferroviaria e di edilizia scolastica. Grande cordialità e professionalità da parte del On. Morelli e per questo non possiamo che ringraziarlo. Con il Vice Ministro proseguirà nei prossimi giorni l’interlocuzione su alcune questioni prioritarie nell’interesse di Civitavecchia”. E’ quanto dichiara il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.