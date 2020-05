Tedesco: “Ecco come cambierà la raccolta differenziata. Cassonetti in strada? Mai”

“Cassonetti in mezzo alla strada? L’idea non mi ha mai sfiorato. Chi mi conosce sa quanto tengo alla pulizia e al decoro di Civitavecchia”. Lo afferma il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco in un intervento in risposta alle polemica di questi giorni sul passaggio alla raccolta stradale. “In realtà la raccolta differenziata si può fare in molti modi ma non esiste un sistema più valido in assoluto, esistono modalità diverse in funzione di tanti fattori. Il porta a porta nella zona 2 è partito col piede sbagliato pochi giorni prima delle elezioni per una scelta improvvida della passata amministrazione. Non è detto che non vengano istituite più zone, sottozone o sistemi diversi nel medesimo quartiere, partendo dai punti che oggi non sono più gestibili. Quello che è allo studio dei tecnici è il giusto mix di strumenti per ogni esigenza di un singolo territorio, dal porta a porta all’isola ecologica (ad esempio quella vicino al Tamagnini, ndc), ai sistemi interrati. L’integrazione di sistemi elettronici per il controllo dell’accesso con tessera sanitaria o card elettronica consentirà l’apertura del contenitore per effettuare il conferimento e memorizzare tutti i dati degli utenti. Quindi introdurremo un sistema di tributo puntuale legato all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali. Inoltre pensiamo di installare delle telecamere per la videosorveglianza, utili ad identificare chiunque infrangerà le regole”.

Gli attacchi. “Chi mi conosce sa che non mi sottraggo al confronto di idee, all’ascolto delle critiche, purché si mantenga il rispetto della mia persona e si svolga nei modi e toni civili. Invece in questi ultimi due giorni sono riapparsi coloro che spargono falsità e odio sui social, hanno persino riesumato profili fake inattivi da tempo, e mi hanno offeso con odio e rancore non degni di un popolo civile. Questo è inaccettabile, e chiunque proseguirà con queste aggressioni verbali verrà bannato dalla mia pagina e segnalato alle autorità. Nella quinta immagine ho evidenziato solo alcuni esempi delle gesta di questi cavalieri senza macchia e senza paura, ma che si nascondono dietro un monitor e una tastiera al pari di squallidi e anonimi attivisti. Giudicate voi stessi”.