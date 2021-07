Tedesco e Magliani “arruolano” Petrelli: “Accogliamo la proposta del consigliere Petrelli per implementare la differenziata”

“Nei giorni scorsi il consigliere comunale Vittorio Petrelli, sulla scorta dei dati sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal nostro Comune, ci ha proposto alcune iniziative, tra cui una campagna per implementare buone pratiche e migliorare quindi la performance ambientale del territorio. La proposta è senz’altro lodevole ed abbiamo quindi deciso, nell’ottica che ci ha sempre contraddistinto, di farla nostra: perciò i contribuenti riceveranno nei prossimi giorni una lettera in cui cercheremo di chiarire alcuni aspetti della differenziazione domestica che probabilmente, dati alla mano, non sono stati compresi da tutti. La lettera partirà nei prossimi giorni, riconoscendo quindi al consigliere Petrelli (di cui sono noti l’impegno nel volontariato, la sensibilità ambientale e il profilo civico) il merito di avanzare proposte, dandosi da fare personalmente affinché la situazione possa subito migliorare”. “Ciò avviene nel contesto di quella campagna di comunicazione che Civitavecchia Servizi Pubblici ha già avviato, facendo registrare i primi buoni risultati presso gli utenti, attraverso i propri canali social. Già altri consiglieri in passato, pensiamo ad Elisa Pepe col suo impegno per il Centro del Riuso che siamo andati a visitare in settimana e che invitiamo tutti i civitavecchiesi a utilizzare, hanno impresso una impronta positiva, nell’ottica di agevolare la crescita di una cultura ambientale a Civitavecchia e quindi produrre meno rifiuti. Stiamo inoltre lavorando con l’Assessore Di Paolo ad un servizio specifico sperimentale ai commercianti di alcune zone sensibili (Mercato, Lungomare, piazza Saffi e Ghetto), per risolvere alcune criticità che ci sono state segnalate. Abbiamo tolto i carrellati da via dei Bastioni e presto li toglieremo anche da viale della Vittoria. L’impostazione di un dialogo diretto tra gli eletti e i cittadini suggerita da Petrelli è un ulteriore passo avanti, a dimostrazione che ci può essere un terreno sul quale confrontarsi per produrre proposte utili alla comunità”. Questo quanto dichiarano il Sindaco Ernesto Tedesco e il Vicesindaco Manuel Magliani.